زى النهاردة.. الجنايات تحجز قضية "أحداث عنف مصر القديمة" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة ، من 5 سنوات، يوم 5 مارس 2016، حجزت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 6 متهمين، فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام، والقتل والشروع فى القتل، والائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وعن عقوبة تخريب الممتلكات العامة وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وفيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.