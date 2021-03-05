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زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب مدينة حمص السورية

الجمعة، 05 مارس 2021 11:03 ص
زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب مدينة حمص السورية ريختر
كتب محمد جمال

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أفادت "سانا" بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى فى سوريا سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة حمص، وأضافت الوكالة بأن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى فى "المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط" تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات وعمق 15 كم عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلى تبعد مسافة 64 كم جنوب شرق مدينة حمص".


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