اليوم السابع
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رويترز: إيران تتعهد بتقديم "خطة بناءة" بعد بوادر عقد محادثات نووية

الجمعة، 05 مارس 2021 08:26 م
رويترز: إيران تتعهد بتقديم "خطة بناءة" بعد بوادر عقد محادثات نووية محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
(رويترز)

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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن إيران ستقدم خطة عمل "بناءة" بعدما قال مصدران أوروبيان إن طهران قدمت إشارات إيجابية عن بدء محادثات غير رسمية حول برنامجها النووي.

 

وقال ظريف على توتير "بصفتى وزير خارجية إيران ومفاوضها النووى الأول سأقدم قريبا خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

 

وقال مصدر دبلوماسى فرنسى ومصدر أوروبى آخر أمس الخميس إن إيران قدمت إشارات مشجعة فى الأيام الماضية عن بدء المحادثات غير الرسمية بعد أن أوقفت الدول الأوروبية العمل بخطط لانتقاد طهران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

ورفضت إيران من قبل المشاركة فى اجتماع توسط فيه الاتحاد الأوروبى بين القوى العالمية والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووى لعام 2015.

 

ويتخذ قرارات السياسة النووية المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى وليس رئيس الدولة أو الحكومة.

 

وخرجت طهران وواشنطن من محاولات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتحطيم الاتفاق النووى الإيرانى إلى طريق مسدود حول من يجب أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق. وانسحب ترامب من الاتفاق فى عام 2018.

 

وقررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الامتناع عن إحالة مشروع قرار ينتقد إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس تجنبا للإضرار بالبوادر الدبلوماسية بعد ما قالت الدول الثلاث إنها تنازلات من إيران.

 

 


رويترز

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محادثات نووية

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