رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 110 آلاف طن

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14891 طنا تشمل: 3331 طن يوريا و10737 طن فوسفات و135 طن بطاطس و343 طن خشب زان و345 طن كحول .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64304 أطنان تشمل: 28753 طن ذرة و1741 طن خشب زان و17744 طن قمح و2066 طن صودا و7800 طن خردة و1400 طن ميثانول و4800 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 311 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وشطة وفول وكتان ولب وحمص وبرسيم) وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ويوسفى) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان والأردن والمغرب ومالطا وألمانيا وسنغافورة وسيريلانكا وهولندا وإسبانيا وروسيا وأمريكا والصين وإنجلترا وهونج كونج وكرواتيا وإيطاليا وسلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1238 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110622 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124837 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1286 طن قمح متجه إلى صوامع المنيا، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 25 حاوية 40 قدما و42 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية والعين السخنة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4908 شاحنة.