رئيس وزراء فرنسا: نحتل صدارة أوروبا فى تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

كتب محمد شعلان

أكد جان كاستكس، رئيس وزراء فرنسا، أن بلاده تحتل صدارة دول أوروبا فى تطعيم مواطنيها الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا باللقاحات، موضحًا أن أكثر السكان من كبار السن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، وأصبحوا الآن اكثر حماية من العرضة للإصابة بعدوى كورونا.

وغرد رئيس وزراء فرنسا، جان كاستكس، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تحتل فرنسا مركز الصدارة في أوروبا في تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. وتلقى أكثر من 80% من سكان مرفق الإقامة لكبار السن المعالين (EHPAD) حقنة أولى وتلقى 60% جرعتهم وهم الآن محميين".



رئيس وزراء فرنسا على تويتر

كان رئيس وزراء فرنسا، جان كاستكس، قد قال، أمس الخميس، إن 3.2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و1.8 مليون تلقوا جرعتين، وقال رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستكس، إن الحالة الوبائية بسبب فيروس كورونا في فرنسا زادت في الأيام القليلة الماضية، وفقا لمصادر إعلامية ، وأشار رئيس الوزراء الفرنسي، إلى أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا تثير مخاوفنا من حدوث انفجار وبائي بسبب سرعة انتشاره.

وتابع: "إعادة فرض الحجر الصحي لم تمكننا من السيطرة على الفيروس وهذا الإجراء سيكون آخر الحلول"، وفى ذات السياق، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أمس الخميس، عن تسجيلها 25279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

وتعزز أوروبا من خطة التطعيم الخاصة بها فى مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، فى الوقت الذى تستعد فيه لاستقبال الموجة الثالثة من الوباء، ومن أولويات القارة العجوز فى الخطة الجديدة تسريع خطة التطعيم، وذلك بفضل أول لقاح أحادى الجرعة ضد كورونا، التى تصنعه شركة جونسون و جونسون، وستقوم وكالة الأدوية الأوروبية EMA ، فى 11 مارس ما إذا كانت ستمنحه توصية لاستخدامه فى الاتحاد الأوروبى.

وأشارت صحيفة "ثينكو دياز" الإسبانية، إلى أن هذا القرار يأتى بعد أيام قليلة من أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تصرح باستخدامه في نهاية الأسبوع الماضى.