رئيس مدينة بورفؤاد: بدء أعمال تطوير المقابر بالجهود الذاتية.. صور

بورسعيد محمد فرج

قال اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد لـ"اليوم السابع"، إنه تم بدء العمل على قدم وساق بحملة موسعة داخل "جبانة" المدينة التى تقدر مساحتها بـ40 ألف متر، لرفع المخلفات الصلبة وأعشاب الأشجار العشوائية، تمهيداً لتطويرها من خلال تضافر رجال الأعمال والمتطوعين للارتقاء بالمستوى الحضارى والبيئى.

وأضاف عامر، أنه تم الدفع بـ10 سيارات نقل حمولة كل منها 5 أطنان "ولودر" بالتنسيق مع إدارتى الحدائق وتحسين البيئة وإدارة النقل الميكانيكى لرفع كافة مخالفات الأشجار والأعشاب العشوائية.

وتابع أن الحملة تهدف إلى تطوير الجبانة التى بها 1650 مقبرة وتقام على مساحة 40 ألف متر مربع، فضلاً عن عمل مظلات بطول طريق المدخل الرئيسى ومقاعد متحركة لكبار السن غير القادرين، لتمكينهم من مواصلة الزيارة مع منع دخول السيارات نهائيا.

ومن جهة أخرى، أكدت المهندسة نهى السيد، مدير إدارة الحدائق بمجلس مدينة بورفؤاد لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء العمل بتقليم الأشجار وتهذيبها وتجميل المدخل بزهور الزينة، فضلاً عن تهذيب الأشجار والأعشاب العشوائية، موضحة أن هناك خطة من اللواء محمد عامر رئيس مجلس المدينة بزراعة جوانب المشايات وزراعة الأحواض المهملة، للحفاظ على الشكل الحضارى والبيئى لمقابر بورفؤاد.



اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد



تطوير المقابر



تقليم الأشجار



حملة رفع كفاءة المقابر