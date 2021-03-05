اليوم السابع
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رئيس الوزراء الفرنسي: توسيع عمليات الغلق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع

الجمعة، 05 مارس 2021 12:15 ص
رئيس الوزراء الفرنسي: توسيع عمليات الغلق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع جان كاستيكس
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن بلاده ستوسع عمليات الغلق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع إلى المنطقة المحيطة ببلدة كاليه الساحلية، بعد عمليات إغلاق مماثلة حول نيس ودنكيرك.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن عملية التطعيم ستشهد وتيرة أسرع اعتبارا من نهاية الأسبوع في 23 منطقة، لافتا إلى أن فيروس كورونا المتحور البريطاني يمثل 60 % من الحالات المسجلة في منطقة إيل دوفرانس، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ستتمكن بحلول منتصف مايو من تلقيح 20 مليون شخص، ما يشكل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما.

 

ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى  أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن لقاح "أسترازينيكا" فعال لدى كبار السن، ما يزيل مخاوف سابقة من عدم نجاعته بالنسبة لهذه الفئة، متوقعا أن تستلم بلاده تدريجيا مع نهاية الصيف كميات لقاح كافية لتطعيم 30 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

 


فرنسا

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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