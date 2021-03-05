رئيس الإنجيلية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق استدعاء لقيم العيش المشترك التى تحتاجها المنطقة

أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن خالص سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق، والتي تهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، واستدعاء لقيم العيش المشترك في المنطقة.



وقال رئيس الإنجيلية: "هناك عدة مستويات من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق القيادات الدينية، ومن أهمها طرق استدعاء وتأصيل القيم الإنسانية، وممارستها كواقع حي يومي يتحرك على أرض الواقع في نطاقه واتساعه الجغرافي، داخل المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يقوم به قداسة البابا فرنسيس".

كان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان وصل ، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيام، في أول زيارة بابوية للبلاد، واستقبل مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس.

كما قدم بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الشكر للسلطات العراقية، على كرم استقباله فى أول زيارة بابوية من نوعها لبلاد الرافدين، والتى بدأت اليوم الجمعة.

وقال البابا فرانسيس فى كلمة له من كنيسة سيدة النجاة بالعاصمة بغداد: "أشكر الله على لقائنا اليوم، الصعاب جزء من حياتكم أيها العراقيون".

وأضاف: "كان عليكم مواجهة الحرب والاضطهاد منذ سنوات، يجب أن نضع الأنانية والمنافسة جانباً ونكون شراكة أخوية مع الجميع، نجتمع الآن فى كاتدرائية سيدة النجاة التى سالت فيها دماء أخوة وأخوات لنا".

وعن انتشار جائحة كورونا قال البابا: "منحنا الله لقاحًا فعالا ضد فيروس كورونا وبه يمكننا المضى قدمًا بقوة متجددة".