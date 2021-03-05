دعوة مرتقبة لتونس لحضور اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 20

أفاد سفير إيطاليا بتونس، لورينز فانارا، أن بلاده ستوجه دعوة لتونس لحضور اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة العشرين، المزمع عقدها في يوليوالمقبل، بما يوفر فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بتكثيف التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.وفق إذاعة موزاييك التونسية

وعبر السفير الإيطالى بتونس، خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، بتونس العاصمة، عن استعداد الحكومة الإيطالية لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، وفق ما نقله بلاغ للوزارة.

وتطرق الجانبان، أيضا، إلى سير التعاون الإقتصادي والمالي القائم بين البلدين وفرص تعزيز الاستثمار الإيطالي في تونس في عديد القطاعات، لاسيما في الطاقة والطاقات المتجددة.

وأكد الجانبان، في ذات الصدد، أهمية التنسيق في إعداد برنامج التعاون المالي للفترة القادمة (2021-2024) والتركيز على المشاريع الجاهزة للتنفيذ في المجالات ذات الأولوية على غرار الرقمنة ودعم الاقتصاد الأخضر والتعليم العالي ومساندة القطاع الخاص وغيرها.

وترأس ايطاليا، حاليا، مجموعة العشرين، التي ستعقد مؤتمرها يومي 30 و31 اكتوبر في العاصمة الايطالية روما.

وتأسست مجموعة العشرين سنة 1999 وهي بمثابة المنتدى الدولي لاقوى اقتصاديات العالم، ويمثل اعضاؤها ما يفوق 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي و75 بالمائة من التجارة العالمية وزهاء 60 بالمائة من سكان المعمورة، وفق معطيات منشورة على موقع المجموعة.

وأصبحت مجموعة العشرين تسجل منذ سنة 2008، مشاركة رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول علاوة عقد اجتماعات لوزراء المالية والخارجية.