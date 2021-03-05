خارجية الشيوخ الأمريكى: العودة للاتفاق مع إيران دون معالجة أنشطتها غير كافٍ

كتب أحمد عرفة

انتقد إليوت إينجل رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مساعى الولايات المتحدة الأمريكية، للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران دون شروط واضحة بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقال رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن العودة للاتفاق النووي دون معالجة أنشطة إيران غير كافٍ.

يأتي هذا بعدما أعلن وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، أن إيران لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: لا يمكن إعادة التفاوض على خطة العمل المشتركة الشاملة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

ووجه وزير الخارجية الإيراني، رسالته إلى المجتمع الدولى قائلا: دعونا نتوقف عن المواقف ونبدأ في تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة والتي وقعنا عليها بالفعل – في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني.