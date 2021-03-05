حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر وحالة الطقس فى القاهرة.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا صباح اليوم الجمعة، من أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة، لرصد الحركة المروية، وحالة الطقس، حيث شهد سيولة مرورية تامة، مع استقرار حالة الطقس، واختفاء الشبورة المائية، وتحسين الرؤية أمام قائدي السيارات.

تنسق الإدارة العامة للمرور، بصفة مستمرة على مدار اليوم مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس وأماكن ظهور الشبورة المائية والأتربة والرياح لاتخاذ اللازم، خاصة فى الطرق السريعة بما يحول دون وقوع حوادث مرورية أو يحد منها.

وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات لرصد أى معوقات مرورية فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.

كما تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.