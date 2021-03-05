حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر بالمقطم

كتب سليم على

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حجز صاحب مخزن، 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بحيازة 132 ألف فانوس رمضان مجهول المصدر داخل مخزن فى منطقة المقطم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 132000 قطعة لعب أطفال "فوانيس" – 30 عبوة كرة أسفنج، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة صاحب مخزن لعب أطفال كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لحيازته كميات كبيرة من لعب الأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وقيامه بوضع استيكر بلد المنشأة محلى على غير الحقيقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.