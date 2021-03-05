حبس طالب ثانوى بتهمة قتل سيدة بالخطأ فى السويس.. صدم عمود إنارة فسقط عليها

السويس - سيد نون

قررت نيابة فيصل والجناين فى السويس، حبس طالب ثانوى 4 أيام على ذمة التحقيق فى القضية المتهم فيها بقتل سيدة خطأ، إذ صدم عمود إنارة بسيارة والده فسقط على المجنى عليها وذلك فى ضاحية الفردوس التابعة لحى فيصل.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق فى واقعة مصرع السيدة "ميادة ش. ك" وصرحت بدفن جثة السيدة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم طالب بالصف الثانى الثانوى، أخذ سيارة والده وقادها بسرعة داخل الضاحية السكنية، وفقد القدرة على التحكم بعجلة القيادة واصطدم بعمود إنارة فسقط على رأس السيدة التى كانت تقف بجواره.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم وبعد سحب عينة أفاد التحليل أنه لا يتعاطى المخدرات، ووجهت النيابة للطالب تهمتى القتل الخطأ، وإتلاف المال العام بسبب رعونة القيادة.