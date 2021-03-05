حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالإكراه بشبرا 4 أيام

كتب عبدالله محمود

أمرت نيابة شبرا، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات البخارية من أصحابها بالإكراه تحت تهديد السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام "رادع شخصى" بمنطقة شبرا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا، بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص، من بينهم سيدة بدعوى توصيلهم لأحد الأماكن، وعقب وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بالتعدى عليه باستخدام رادع شخصى (سيلف ديفنس) وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة آخر، والاستيلاء منه على التوك توك، كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بينهم سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم رادع شخصى، سلاح أبيض، المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكن أحد المتهمين.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والتوك توك، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.