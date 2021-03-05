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جمعية التخطيط العمرانى: دراسة لتحويل مجمع التحرير من الاستخدام الخدمى للسياحى

الجمعة، 05 مارس 2021 10:35 م
جمعية التخطيط العمرانى: دراسة لتحويل مجمع التحرير من الاستخدام الخدمى للسياحى مجمع التحرير - صورة أرشيفية
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الاستخدام الحالي لمجمع التحريرأساء كثيرا لقيمة الميدان التاريخى، لافتا إلى أن مجمع التحرير يتكون من 1356 حجرة.

وأضاف "غيث"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه كان هناك دراسات طولية على مستوى العمران المصري وتحديد الأدوار في القاهرة الخديوية وتطويرها، مشيرا إلى وجود دراسة لتحويل مجمع التحرير من الاستخدام الخدمي للسياحي.
 
وواصل رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مجمع التحرير كان له أثر سلبي من خلال جذب الحركة لوسط القاهرة، ويسبب الكثيرمن حالات الاختناق المروري داخل القاهرة الكبرى.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مجمع التحرير سينقل إلى مواقع جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة تعد وعاءً يتحمل كل الأثقال العمرانية التي تتواجد داخل القاهرة الكبرى".

 


مجمع التحرير

ميدان التحرير

تطوير القاهرة الخديوية

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