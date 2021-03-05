جامعة الوادى الجديد تشارك فى التصفيات النهائية لبطولة اللجان الرياضية برأس البر

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

يشارك فريق اللجنة الرياضية لكرة القدم الخماسى بجامعة الوادى الجديد، فى تصفيات البطولة الذي ينظمها الاتحاد العام للجان الرياضية علي مستوي الجمهورية بمدينة رأس البر، وذلك برعاية الدكتورعبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد.

وقال أنورعباس، مديرعام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، فى بيان له، إن فريق اللجنة الرياضية بالجامعة حصل على المركزالأول على مستوى محافظة الوادى الجديد فى تصفيات اللجان الرباضية بالمحافظة.

وأضاف عباس، أن البطولة الذي ينظمها الإتحاد العام للجان الرياضية علي مستوي الجمهورية تستضيفها مدينة رأس البر فى الفترة من 5/8/2021 وحتى الفترة 14/3/2021 بمشاركة للجان الرياضية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن فريق اللجنة الرياضية بالجامعة استعد لهذه البطولة التى يمثل فيها الفريق محافظة الوادى الجديد.