جامعة أسيوط : اعتذار 50 طالب عن دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول

أسيوط – هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول المرجأة بمختلف كليات الجامعة، والتى انطلقت يوم 28 فبراير السابق وذلك تزامناً مع انقضاء الأسبوع الأول من ماراثون الامتحانات ،مشيداَ بوعى الطلاب وحرصهم على أدائهم الامتحانات وفق الجداول المعلنة و رغبتهم فى الانتظام بالدراسة مع بداية الفصل الدراسى الثانى 2020/2021، مشيراِ إلى أن الجامعة وفرت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير كافة سبل الرعاية الطلابية أثناء أدائهم الامتحانات وتوفير ما يلزم من الراحة و الهدوء .

وأشار رئيس جامعة أسيوط فى بيان على متابعته اليومية ومراقبة انتظام أعمال الامتحانات و التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى قد اتخذتها الجامعة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات و خارجها و التأكد من انتظام العمل بالعيادات الطبية الملحقة بصالات الامتحانات وتواجد الأطقم الطبية لرصد أية حالات اشتباه فى الإصابة بين صفوف الطلاب .

وفى السياق ذاته كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن أعداد الطلاب الذين تقدموا باعتذار عن دخول امتحانات دور يناير 2021 المرجأ بلغ 50 طالب فقط من أصل 83 ألف طالب على مستوى كافة كليات الجامعة وذلك حتى 4 مارس 2021 بما يعكس انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة كليات الجامعة، حيث شهدت كلية الحقوق تقديم 23 اعتذار، و كلية الطب 7 أعتذارات، وكلية الصيدلة 3، وكلية التجارة 7 ، و كلية الآداب 5، وكلية التربية اعتذارين، وشهدت كليات التربية الرياضية وكلية الخدمة الاجتماعية والتمريض تقديم اعتذار واحد فقط.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب أنه تم قبول الاعتذرات المقدمة من الطلاب وذلك فى ضوء القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بمنح الطالب المتخوف من أداء الامتحانات الحق فى تقديم اعتذرا رسميا عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول نظراً للظروف الراهنة التى تواجه العالم مع انتشار جائحة كورونا.