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"جئتكم حاجاً".. تعرف على الجدول الزمنى لزيارة بابا الفاتيكان للعراق

الجمعة، 05 مارس 2021 11:02 ص
"جئتكم حاجاً".. تعرف على الجدول الزمنى لزيارة بابا الفاتيكان للعراق صورة البابا فرانسيس فى العراق
كتب محمد جمال

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غادر البابا فرانسيس روما، اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012، وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

وقال البابا فرانسيس فى رسالة للعراقيين قبل وصوله لبغداد "آتيكم حاجاً تائباً لكى ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب"، ففى الزيارة البابوية الأولى إلى بلاد الرافدين، شدّد فرانسيس على فكرة "الحج"، وسيزور البابا خلال الأيام المقبلة مواقع دينية تاريخية خلال زيارته للعراق، بحسب"سى إن إن" لنتوقّف أمامها هنا خطوة بخطوة، بحسب الترتيب والجدول الزمنى، ونستعرضها معا على النحو التالى: 

جدول زيارة البابا فرانسيس للعراق من 5-8 مارس 2021:

لافتة أهلا بابا فرانسيس فى بغداد السلام
لافتة أهلا بابا فرانسيس فى بغداد السلام
 

5 مارس 

- وصول البابا فرانسيس من مطار روما إلى بغداد أثناء ترحيب رسمى ولقائه مع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.

- حضور حفل ترحيب رسمى فى القصر الجمهورى فى بغداد ولقاء البابارئيس الجمهورية برهم صالح، ولقائه مع الأساقفة والكهنة والخطباء والمدرسين فى منيسة " سيدة الخلاص" للسريان الماثوليك فى بغداد.

6 مارس

- مغادرة البابا بغداد إلى النجف ولقائه السيستانى المرجع الشيعى الأعلى بالعراق.

- مغادرة النجف إلى الناصرية فى اجتماع بين الأديان فى سهل أور.

- العودة إلى بغداد لحضور مراسم القداس فى كاتدرائية "مار يوسف" الكلدانية.

7 مارس

- مغادرة بغداد إلى أربيل، واستقبال البابا فى أربيل من السلطات الدينية والمدنية للمنطقة المستقلة العراقية فى كردستان.

- مغادرة أربيل إلى الموصل وحضور مراسم الصلاة لضحايا الحرب فى حوش البيعة.

- مغادرة الموصل إلى قراقوش وزيارة كنيسة الطاهرة.

- مغادرة قراقوش إلى أربيل لحضور مراسم القداس فى ملعب فرانسو الحريرى,

- العودة إلى بغداد من أربيل.

8 مارس

- حضور حفل الوداع ومغادرة البابا فرانسيس العراق إلى روما.

 


زيارة الفاتيكان للعراق

البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

العراق

بغداد

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