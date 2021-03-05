اليوم السابع
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الجمعة، 05 مارس 2021 04:54 ص
خالد صلاح
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تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي

الجمعة، 05 مارس 2021 04:00 ص
تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي على الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسى
تونس أ ش أ

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بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسى على الكعلي، مع سفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا، التعاون الاقتصادى والمالى القائم بين البلدين، وفرص تعزيز الاستثمار الإيطالى فى تونس خاصة فى قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وأكد الجانبان - بحسب بيان وزارة الاقتصاد التونسية - أهمية التنسيق فى إعداد برنامج التعاون المالى للفترة القادمة (2024-2021) ، والتركيز على المشاريع الجاهزة للتنفيذ فى المجالات ذات الأولوية على غرار الرقمنة، ودعم الإقتصاد الأخضر، والتعليم العالي، ومساندة القطاع الخاص وغيرها.

من جانبه، عبر السفير الإيطالى عن استعداد حكومة بلاده لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائى أو متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن الجانب الإيطالى يعتزم توجيه الدعوة لتونس لحضور إجتماعات مجموعة G20 المزمع عقدها فى شهر يونيو القادم بإيطاليا، حيث ستوفر هذه المشاركة فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بتكثيف التعاون فى مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية.

 


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تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي

العلاقات التونسية الإيطالية

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