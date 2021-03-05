توصيل وتركيب 47 عداد مياه لمحدودى الدخل بأبو المطامير وحوش عيسى بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مشيراً إلى الدور الحيوى والهام الذى تقوم به إحدى الجمعيات فى خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطنى المحافظة.

وقالت المحافظة فى بيان أنه تم توصيل 47 عداد مياه شرب نقية وتوصيلات داخلية بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير لمحدودى الدخل.

ووجه محافظ البحيرة باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.