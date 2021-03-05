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تكريم 7 شخصيات بارزة على هامش إطلاق "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"

الجمعة، 05 مارس 2021 12:32 ص
تكريم 7 شخصيات بارزة على هامش إطلاق "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الخميس، بالمركز الثقافى الترفيهي، 7 شخصيات بارزة، من أبناء المحافظة، على هامش إطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".

وبدأت التكريمات بالسفيرة الدكتورة فايزة أبو النجا، ثم اللواء الدكتور سمير فرج والذى قاد الأوبرا المصرية لعدة أعوام، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان القدير محمود ياسين، المخرج سمير العصفورى، الفنان البورسعيدى مسعد خضير البورسعيدي، المخرج الكبير محمد سالم.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عروض لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، وذلك بالمركز الثقافى فى بورسعيد، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وعرضت فرقة الفنون الشعبية عدد من الفقرات الاستعراضية على أنغام السمسمية، وعدد من الأغانى الوطنية.

وافتتحت الوزيرة معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم انتقلت الفعاليات إلى داخل المسرح لإطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.

 

 

 


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