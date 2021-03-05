تقرير إسبانى: كورونا ينتشر من جديد فى أوروبا والبرازيل على شفا الانهيار

فاطمة شوقى

عاد فيروس كورونا للظهور فى أوروبا بشكل ملحوظ، كما ضرب البرازيل بشدة فى الوقت الذى نشرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية علامات مشجعة فى معركتها ضد الوباء، حيث سجلت أقل من 40 الف حالة فى يوم واحد للمرة الأولى منذ أكتوبر.

وقالت صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية فى تقرير لها إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى أوروبا زادت الأسبوع الماضى بنسبة 9% بعد 6 أسابيع من الخفض لتصل إلى أكثر بقليل من المليون.

وقال هانز كلوج، المدير الأوروبى فى منطمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى"لقد شهدنا ظهورًا جديدًا في أوروبا الوسطى والشرقية. كما تتزايد الحالات الجديدة في العديد من دول أوروبا الغربية ، حيث توجد بالفعل معدلات مرتفعة".

يضم قسم أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 50 دولة تمتد إلى آسيا الوسطى ، منها 45 بدأت في تطعيم السكان.

وبدأت السلطات الصحية الأوروبية عملية تقييم لقاح سبوتنك v الروسي أمس الخميس حيث أعلنت إيطاليا، التي تضغط لتسريع حملة التطعيم في أوروبا ، فرض حظر على شحن جرعات استرازينكا AstraZeneca إلى أستراليا.

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) دراسة للقاح الروسي سبوتنك v، Sputnik V ، الذي أنتجه مركز أبحاث موسكو Gamaleia ، وهي مرحلة رئيسية لإدارته النهائية في أوروبا.

بعد هذا الإعلان ، قالت السلطات الروسية إنها مستعدة لتزويد 50 مليون أوروبي باللقاحات اعتبارًا من يونيو.

من جانبها ، وقع مختبر كير فاك CureVac الألماني اتفاقية مع شركة الأدوية السويسرية العملاقة Novartis لإنتاج لقاح الحمض النووي لكورونا منذ عام 2021 ، حسبما أعلنت الشركة.

يخضع مشروع لقاح CureVac حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويتم تقييمه باستمرار من قبل AEM، ووقعت عقدا لشراء 405 مليون جرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الحالى تم ترخيص ثلاثة لقاحات فى الاتحاد الأوروبى، فايزر بيونتك ومديرنا وجونسون& جونسون ، واسترازينكا طور التفاوض ، ونوفافاكس وكير فاك قيد المراجعة .

وتأمل خمس دول ، بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وكندا ، في الموافقة ، بموجب إجراء متسارع ، على الأجيال الجديدة من اللقاحات القادرة على تحييد متغيرات فيروس كورونا ، وفقًا لتوصية كشف عنها أمس الخميس اتحاد يجمع الأدوية الخاصة بهم. وكالات.

كما سمحت ألمانيا والسويد، بتطبيق لقاح استرازينكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بعد فرنسا .

أعلنت إيطاليا يوم الخميس حظر تصدير اللقاحات التي طورها مختبر استرازينكا AstraZeneca ضد فيروس كورونا إلى أستراليا ، بناءً على لوائح الاتحاد الأوروبي.

البرازيل على شفا الانهيار

مع الوفيات القياسية والمستشفيات على شفا الانهيار وحملة التطعيم البطيئة ، تشهد البرازيل المرحلة الأكثر دموية لوباء الفيروس التاجي دون استراتيجية وطنية لاحتوائه.

سجل العملاق الأمريكي الجنوبي 1641 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء و 1910 يوم الأربعاء ، وهما رقمان قياسيان متتاليان منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها في فبراير 2020. ويقترب العدد الإجمالي لضحايا المرض من 260 ألفًا ، وهو رصيد لم يتجاوزه سوى الولايات المتحدة. و 10 ، 7 ملايين إصابة.

وقالت مؤسسة فيوكروز التابعة لوزارة الصحة البرازيلية هذا الأسبوع: "للمرة الأولى منذ بداية الوباء ، تم التحقق من تدهور متزامن في المؤشرات المختلفة في جميع أنحاء البلاد".

وقالت عالمة الأحياء الدقيقة ناتاليا باسترناك: "بدون شك ، نحن نمر بأسوأ لحظة للوباء ، مع سجلات الوفيات اليومية ووحدات العناية المركزة المشغولة بالكامل في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة إلى أنه قبل الأزمة الحالية ، استغرق الأمر 34 يومًا حتى يرتفع عدد القتلى من 1000 إلى 1100 يوميًا في المتوسط ​​، والآن ارتفع إلى 1200 في ثلاثة أيام فقط. وتوفي بالفعل أكثر من 257 ألف برازيلي بسبب فيروس كورونا. تتزايد الإصابات الجديدة بشكل كبير. وأمس فقط تم إحصاء ما يقرب من 60.000 حالة جديدة.