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تفاعل كبير مع هاني شاكر خلال احتفالية "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"

الجمعة، 05 مارس 2021 01:10 ص
تفاعل كبير مع هاني شاكر خلال احتفالية "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" احتفالية "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"
بورسعيد - محمد عزام

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أحيا الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مساء اليوم الخميس، احتفالية اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، بحضور اللواء عادل الغضبان، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفيرة فايزة أبو النجا، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتضمنت الاحتفالية فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.


بورسعيد

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عاصمة الثقافة

هاني شاكر

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