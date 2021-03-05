تعرف على تفاصيل الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث × 5 معلومات

كتبت أسماء نصار

تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التى تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، حيث يتم سد العجز المائى عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.

وتعمل الحكومة جاهدة على تحويل الرى من الغمر إلى طرق الرى الحديث لما لها من فوائد عديدة تتمثل فى توفير استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، وكذلك تقليل التكاليف التى يتم صرفها من خلال الطرق القديمة.