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"تحيا مصر" تحمل وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد وهانى شاكر فى جولة بقناة السويس

الجمعة، 05 مارس 2021 02:57 م
"تحيا مصر" تحمل وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد وهانى شاكر فى جولة بقناة السويس وزير الثقافة وهاني شاكر في جولة بقناة السويس
بورسعيد - محمد عزام

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استقلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الجمعة، معدية "تحيا مصر" العابرة بين ضفتي قناة السويس. 

وشاهدت الوزيرة ونقيب الموسيقيين، السفن العابرة للمجرى الملاحي، ومبنى إرشاد هيئة قناة السويس "القبة"، فضلا عن عدد من الأندية والمنشآت المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، معربين سعادتهم بالجولة البحرية. 
 
وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.
 
المحافظ يتحدث لوزيرة الثقافة
المحافظ يتحدث لوزيرة الثقافة

 

جانب من قناة السويس
جانب من قناة السويس

 

قناة السويس
قناة السويس

 

وزير الثقافة وهاني شاكر في جولة بقناة السويس
وزير الثقافة وهاني شاكر في جولة بقناة السويس
المحافظ يتحدث لوزيرة الثقافة
المحافظ يتحدث لوزيرة الثقافة

 

جانب من قناة السويس
جانب من قناة السويس

 

قناة السويس
قناة السويس

 

وزير الثقافة وهاني شاكر في جولة بقناة السويس
وزير الثقافة وهاني شاكر في جولة بقناة السويس

 


بورسعيد

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