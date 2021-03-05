اليوم السابع
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تحرير 5594 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة والصحراوية خلال 24 ساعة

الجمعة، 05 مارس 2021 01:54 م
تحرير 5594 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة والصحراوية خلال 24 ساعة حملة مرورية _أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5594 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1908 تجاوز السرعة المقررة، و225 مخالفة السير بدون تراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائى، و29 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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