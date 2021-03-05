تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بحالة تعفن فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن داخل شقتها في عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين العثور على جثة ربة منزل فى حاله تعفن، وترتدي ملابسها كاملة.

وبمعاينة الشقة، تبين سلامة جميع منافذها، كما تم تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.