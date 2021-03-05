بيلاروسيا تسجل 1174 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

مينسك أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، تسجيل 1174 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 291 ألفًا و621 مٌصابًا.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء (بلتا-نيوز) البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و11 حالة، بينما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 282 ألفًا و39 شخصًا فور تسجيل ألف 273 حالة تعافى جديدة منذ أمس الأربعاء.

وأجرت بيلاروسيا، منذ بدء تفشى الوباء، 4 ملايين و951 ألفًا و979 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشى المرض حوالى 114 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، توفى منهم أكثر من مليونين و530 ألف شخص.