بريطانيا تخصص 109 ملايين دولار لتدعيم قطاع الصحة النفسية في ظل تداعيات الوباء

أ ش أ

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن تخصيص مبلغ 109 ملايين دولار لتعزيز قطاع خدمات الصحة النفسية في البلاد خاصة للشباب في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.



وقال هانكوك، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إن النمو صعب بما فيه الكفاية "حتى في أفضل الأوقات، لذا في هذه الأوقات الصعبة للغاية كان الأمر أكثر صعوبة".



وأضاف الوزير البريطاني أن المواطنين يواجهون في هذا التوقيت مصاعب من بينها "التعليم في المنزل، وعدم القدرة على مقابلة الأصدقاء، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام والبقاء في المنزل".



وأوضح هانكوك أن الحكومة البريطانية عملت لإتاحة خدمات الصحة النفسية بالتزامن مع انتشار الوباء، مؤكداً أن التمويل المالي المعلن عنه سوف يستفيد منه حوالي 3 ملايين شخص.



وعبر الوزير البريطاني عن سعادته باستئناف دور الرعاية للزيارة قائلاً: "لقد وضعنا سياسة دقيقة حقاً، لذلك سيتمكن كل مقيم في دار الرعاية من التسجيل لزائر واحد منتظم سيتم إجراء اختبار له وارتداء معدات الوقاية الشخصية".