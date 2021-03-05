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بالخطوات.. إعادة تفعيل طلب تلقى لقاح كورونا على موقع التسجيل

الجمعة، 05 مارس 2021 10:11 م
بالخطوات.. إعادة تفعيل طلب تلقى لقاح كورونا على موقع التسجيل تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
كتب أسامة عبد الحميد

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بدأت وزارة الصحة والسكان تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، بعدما سجل أكثر من 160 ألف مواطن من الفئات الأولى بالتطعيم على الموقع الرسمى المخصص لهذا الغرض.

وننشر في السطور التالية كيفية إعادة تفعيل طلب سابق تلقى لقاح كورونا على موقع التسجيل، ومتابعة حالة طلب قائم بالفعل كالتالى:

1-  فتح موقع منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

2-  اختيار متابعة حالة طلب اللقاح. 
 

متابعة حالة طلب
متابعة حالة طلب


3- إدخال رقم الطلب وأخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.


4- الضغط على اختيار استفسار.

 
11127-استفسار-عن-الطلب
استفسار عن الطلب


5- فى حالة لم يحن موعد تلقى اللقاح ستظهر بيانات الطلب.


6- فى حالة عدم الحضور فى اليوم المحدد لتلقى اللحقاح ستظهر هذه الرسالة.

 
اعادة تفعيل الطلب مرة أخرى
اعادة تفعيل الطلب مرة أخرى


8-  فى حالة رغبة المواطن فى تحديد ميعاد جديد لتلقى اللقاح يتم اختيار إعادة التفعيل.


9- ستظهر رسالة تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح.. وسيجرى تحديد موعد أخر لتلقي اللقاح. 
 

نجاح عملية تفعيل الطلب
نجاح عملية تفعيل الطلب
 
 
وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقى 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذى بدأ أمس الخميس، فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 

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