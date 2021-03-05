بابا الفاتيكان من كنيسة سيدة النجاة: الصعاب جزء من حياة العراقيين.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

قدم بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، الشكر للسلطات العراقية، على كرم استقباله فى أول زيارة بابوية من نوعها لبلاد الرافدين، والتى بدأت اليوم الجمعة.

وقال البابا فرانسيس فى كلمة له من كنيسة سيدة النجاة بالعاصمة بغداد: "أشكر الله على لقائنا اليوم، الصعاب جزء من حياتكم أيها العراقيون".

وأضاف: "كان عليكم مواجهة الحرب والاضطهاد منذ سنوات، يجب أن نضع الأنانية والمنافسة جانباً ونكون شراكة أخوية مع الجميع، نجتمع الآن فى كاتدرائية سيدة النجاة التى سالت فيها دماء أخوة وأخوات لنا".

وعن انتشار جائحة كورونا قال البابا: "منحنا الله لقاحًا فعالا ضد فيروس كورونا وبه يمكننا المضى قدمًا بقوة متجددة".



كلمة بابا الفاتيكان



البابا فرانسيس من كنيسة سيدة النجاة