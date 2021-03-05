انخفاض إنتاج النفط فى الأرجنتين بنسبة 5.3% والغاز الطبيعى 8.6% فى 2020

فاطمة شوقى

سجل إنتاج النفط في الأرجنتين انخفاضًا بنسبة 5.3٪ العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2019 ، بينما تقلص إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 8.6٪ ، وفقًا لتقرير صدر أمس الخميس عن المعهد الأرجنتيني للطاقة (IAE).

وبحسب التقرير ، بلغ إجمالي إنتاج النفط العام الماضي 27.9 مليون متر مكعب ، وهو مستوى يقل بنسبة 18.3٪ عن الإنتاج الذي تم تحقيقه في عام 2010، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

ووفقا للتقرير، فقال الخبراء إن إنتاج النفط في الأرجنتين انخفض بمعدل سنوى متوسط ​​قدره 2٪ في العقد الماضي ، وهي الفترة التي نما فيها فقط في عامي 2018 و 2019.

في حالة الغاز الطبيعي ، انخفض إنتاج الأرجنتين العام الماضي بنسبة 8.6٪ ، إلى 45.096 مليون متر مكعب ، وهو مستوى يقل بنسبة 4.3٪ عن المستوى المسجل في عام 2010.

من ناحية أخرى ، يفصل التقرير أن إنتاج الهيدروكربونات غير التقليدية قدم سلوكًا مختلفًا العام الماضي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ويرى الخبراء أن الانخفاض في إنتاج النفط والغاز الوطني يعتبر جزءًا من سياق الاستثمار المنخفض في التنقيب المحفوف بالمخاطر في المناطق التقليدية ، والذي يتجلى بوضوح في انخفاض احتياطيات النفط والغاز الطبيعية المؤكدة والمحتملة والمحتملة في الأحواض التقليدية".

وأكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن حكومته تعد مشروع قانون لتعزيز التنمية والاستثمار في قطاع الهيدروكربونات ، الذي يتركز في فاكا مويرتا.