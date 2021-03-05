اليوم السابع
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اليابان تمدد حالة الطوارئ في منطقة طوكيو حتى 21 مارس

الجمعة، 05 مارس 2021 08:47 ص
اليابان تمدد حالة الطوارئ في منطقة طوكيو حتى 21 مارس رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا
رويترز

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 قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الرامية لمكافحة كوفيد-19 في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة حتى 21 مارس آذار، أي لأسبوعين بعد التاريخ المحدد سلفا.
 
وبموجب حالة الطوارئ طلبت الحكومة إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة الثامنة مساء مع وقف تقديم المواد الكحولية قبلها بساعة. كما طلبت من السكان البقاء في منازلهم بعد الثامنة مساء باستثناء الخروج للضرورة.
 
وسعت مقاطعات طوكيو وشيبا وكاناجاوا وسايتاما، التي تمثل مجتمعة زهاء 30 % من سكان اليابان، إلى تمديد حالة الطوارئ التي كانت ستنتهي أصلا في السابع من مارس آذار وذلك لعدم تراجع حالات الإصابة بكورونا إلى العدد المستهدف.
 
وقال نيشيمورا المسؤول عن ملف مكافحة كورونا للصحفيين إن الحكومة عقدت اجتماعا في وقت مبكر من اليوم مع المستشارين ووافقوا على تمديد الطوارئ.
 
وقال مكتب رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرا صحفيا، بعد أن اتخذت الحكومة رسميا قرار مد الطوارئ.
 
وسجلت اليابان نحو 433 ألف حالة إصابة و8050 حالة وفاة بكوفيد-19 حتى يوم الأربعاء.
 

اليابان

يوشيهيدي سوجا

كورونا

قانون الطوارئ

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