اليوم السابع
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الولايات المتحدة تخصص مكافأة 5 ملايين دولار لاعتقال أحد كبار مهربى المخدرات

الجمعة، 05 مارس 2021 05:10 ص
الولايات المتحدة تخصص مكافأة 5 ملايين دولار لاعتقال أحد كبار مهربى المخدرات عناصر من الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود لاعتقال أو لإدانة كامتشيبيك كولباييف، أحد كبار مهربى المخدرات فى قيرغستان وللقضاء على الآليات التمويلية لمنظمته الإجرامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى تصريح صحفى اليوم، إن كولباييف كان قد أدين فى عام 2000 عن محاولته قتل زعيم تنظيمه الإجرامى كما قتل اثنين آخرين ، وحكم عليه بالسجن 25 عاما عن جرائمه لكنه ، وبعد أن أمضى 6 سنوات فى السجن فى قيرغيستان، تمكن من الهروب.

وأضاف أنه فى عام 2007 وصفت وزارة الخارجية الأمريكية كولباييف بأنه زعيم لأكثر الجماعات الإجرامية نفوذا، فى قيرغستان.

وخصصت الخارجية الأمريكية فى عام 2017 مليون دولار مقابل معلومات لاعتقال كولباييف.

وفى يونيو عام 2011 ، صنفت إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما باعتباره أحد أخطر المهربين الأجانب للمخدرات ، وفى عام 2013 وجهت إليه عدة اتهامات فى جمهورية قيرغيستان من بينها جرائم اختطاف وابتزاز وتهريب مخدرات وأسلحة لكنه أمضى 3 سنوات فقط، وقد وضعته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة عقوباتها.

وأكد المتحدث أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية يؤكد أن التزام الولايات المتحدة بدعم جهود تنفيذ القانون الدولى وحرص إدارتها على مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

ولفت إلى أن أنه تم تقديم أكثر من 75 مهربا للمخدرات وعناصر إجرامية دولية للعدالة بموجب القوانين المعمول بها وبناء على برنامج المكافآت الرامية لاعتقال المهربين، كما دفعت وزارة الخارجية أكثر من 130 مليون دولار كمكافآت مقابل معلومات تؤدى لاعتقال هؤلاء المجرمين.

 

 


الولايات المتحدة

مكافأة 5 ملايين دولار

كبار مهربى المخدرات

الشرطة الامريكية

كامتشيبيك كولباييف

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