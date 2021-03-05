النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى-كريم صبحى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم في الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات، إصابة طالب ثانوى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى وجهه، بسبب خلافات بين الطرفين، كما أصيب آخرين خلال المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة طالب ثانوي بجرح غائر فى الوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، كما أصيب آخرون خلال المشاجرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق