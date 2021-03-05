المعمل الكيميائى يحدد مصير ربة منزل وعاطل حازا حشيش وهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة السلام، تقرير المعمل الكيمياوى فى واقعة ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامى.

وكانت نيابة السلام، أمرت بحبس ربة منزل وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة أول السلام من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها، والمبلغ من متحصلات تجارتها غير المشروعة، مضيفة أنه تحصلت على المواد المخدرة المضبوطة معاها من أحد الأشخاص مقيم بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية"، حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وكمية من الحشيش، وهاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرير المحضر، وإخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.