اليوم السابع
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"المحامين" تعلن تحرير الإقرارات الضريبية السنوية لأعضائها بمقر النقابة العامة

الجمعة، 05 مارس 2021 07:10 م
"المحامين" تعلن تحرير الإقرارات الضريبية السنوية لأعضائها بمقر النقابة العامة نقابة المحامين -أرشيفية
كتب محمد السيد

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أكد أبو بكر ضوه، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أنه تواصل بناء على تكليفات نقيب المحامين رجائي عطية، مع مساعد وزير المالية لتفعيل الاتفاق الذى تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، تسهيلًا على المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.
 
وأوضح ضوه فى تصريحات له، أن لجنة شكلت بقرار من وزير المالية ستحضر في المكان المجهز لها بمقر النقابة العامة للمحامين ـ والذي أعدته النقابة بأوامر من  النقيب العام ـ بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 مارس الجارى، وتستمر في عملها الخاص بتحرير الإقرارات الضريبية للمحامين حتى 31 مارس 2021.
 
ويذكر أن نقيب المحامين، كان قد وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذًا، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين.

نقابة المحامين

وزارة المالية

الاقرارات الضريبية

اخبار مصر

المحامين

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