الكويت تدين مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين بالسعودية

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها عبر الاستمرار فى استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالسعودية بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، وفق صحيفة القبس.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها، إن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة هذه الميليشيات تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقويض ‏استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني، وتجاهلها للجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سياسي، الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الجرائم، ووضع حد لها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترضت طائرة مسيرة خامسة أطلقها الحوثيون صوب المملكة العربية السعودية، وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.