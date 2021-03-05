القبض على شاب بتهمة قتل نجل عمه فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، من القبض على عامل لاتهامه بقتل نجل عمه، بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نقادة برئاسة العقيد محمد الجزار، مأمور المركز، يفيد بضبط عامل، متهم بقتل نجل عمه بـ"سكين"، بقرية أسمنت.

وتبين من خلال التحريات، أن خلافات بين المجنى عليه ونجل عمه على الميراث سبب تشاجرهما، حيث قام المتهم خلال المشاجرة بطعن نجل عمه وأصابه بجرح فى صدره، وتوفى عقب دخوله مستشفى طوخ فى نقادة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.