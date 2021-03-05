القبض على سباك وعاطل ألقيا جثة سيدة فى الشارع بمنطقة حدائق حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل وسباك ألقيا جثة ربة منزل بمنطقة حدائق حلوان بعد وفاتها فى شقة العاطل، إثر تدهور حالتها الصحية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بإلقاء شخصين جثة فتاه بالشارع فى منطقة حدائق حلوان، فانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين لهم أن الجثة لربة منزل ويوجد جبس بالذراع الأيمن وجرح سطحى قديم بمنتصف الجبهة، ومذلل منها خرطوم طبى (أسترة).

وكشفت كاميرات المراقبة عن أن وراء الحادث سباك وعاطل، وباعداد الأكمنة، تم ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقال العاطل إن السباك أتى بها لشقته وعندما توفيت خشيا المسائلة القانونية، ونقلا الجثة فى سيارة وألقياها فى مكان العثور عليها، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.