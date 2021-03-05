العثور على جثة طالب مقتولا وسط الزراعات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى كفر وهب التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، على جثة شاب، مقتولا بطلق نارى وسط الزراعات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد باستقبال شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثمان شاب، بقرية كفر وهب دائرة مركز قويسنا وسط الزراعات .

بالانتقال والفحص تبين، أن الجثمان لشاب 20 عاما، فى الصف الثانى الثانوى الصناعى، مصاب بطلق نارى وسط الزراعات بقرية كفر وهب، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة ضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.