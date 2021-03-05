اليوم السابع
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الجمعة، 05 مارس 2021 08:48 ص
خالد صلاح
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الصين ترصد 9 حالات جديدة بكورونا و الهند تسجل 16838 إصابة جديدة

الجمعة، 05 مارس 2021 08:00 ص
الصين ترصد 9 حالات جديدة بكورونا و الهند تسجل 16838 إصابة جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
شنغهاى (رويترز)

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قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم الجمعة، إن الصين سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى فى الرابع من مارس آذار مقارنة بعشر حالات فى اليوم السابق.

وذكر بيان للجنة أن جميع الإصابات الجديدة حالات قادمة من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى 12 من 14 حالة فى اليوم السابق.

سجلت الهند 16 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 11 مليونا و173 ألفا و761 شخصا.

 

 


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