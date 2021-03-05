الصين ترصد 9 حالات جديدة بكورونا و الهند تسجل 16838 إصابة جديدة

شنغهاى (رويترز)

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم الجمعة، إن الصين سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى فى الرابع من مارس آذار مقارنة بعشر حالات فى اليوم السابق.

وذكر بيان للجنة أن جميع الإصابات الجديدة حالات قادمة من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى 12 من 14 حالة فى اليوم السابق.

سجلت الهند 16 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 11 مليونا و173 ألفا و761 شخصا.