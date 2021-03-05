الصليب الأحمر: السوريون يواجهون مصاعب أكثر من أى وقت مضى لتوفير الطعام والوقود

ذكر مسؤولو الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الخميس أنه بعد عشر سنوات من اندلاع الصراع السورى، تجد الأسر صعوبة أكثر من أي وقت مضى في شراء الطعام بينما تفتقر سيارات الإسعاف للوقود لنقل المصابين ومرضى كوفيد-19 للمستشفيات، وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في مؤتمر صحفي "سوريا في خضم دوامة مميتة من الحرب والانكماش الاقتصادي والجائحة والعقوبات."

وأضاف "قرابة ثلاثة أرباع السكان يحتاجون الآن للمساعدة، بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل نحو 12 شهرا"، وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 13.4 مليون من سكان سوريا، البالغ عددهم حاليا حوالي 18 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات.

وفي دمشق، قال عضو باللجنة الاستشارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا في سوريا إن بلاده تشهد زيادة حادة في إصابات كوفيد-19 منذ منتصف فبراير لكن خيارات العزل العام باتت محدودة في ظل وضعها الاقتصادي المزرى.