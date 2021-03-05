الصحة تكشف خريطة تطوير مستشفياتها ضمن مبادرة حياة كريمة بـ20 محافظة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن خطة تطوير عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات ضمن مبادرة حياة كريمة تعتمد على توفير سبل الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، لـ"اليوم السابع"، أن خطة وزارة الصحة تعتمد على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بـ51 مركزًا بـ20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمشروع، حيث تضم تلك المراكز 1500 قرية وتوابعهم من (عزب ونجوع)، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأشار مجاهد، إلى أنه سيجرى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية أو إحلال وتجديد المنشآت الطبية، وذلك وفقًا للأكواد الإنشائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى تزويد تلك المنشآت بالاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة طبية.



وأضاف مجاهد: نحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى أثناء فترة التطوير والوصول إلى المواطنين بجميع المناطق النائية للتيسير عليهم في الحصول على أفضل خدمة طبية.