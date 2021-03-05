كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الصحة العالمية قالت إنه تم توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس حتى الآن.

وكان رئيس المكتب الإقليمى لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، قال إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة فى العديد من دول غرب أوروبا.