أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الصحة العالمية قالت إنه تم توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس حتى الآن.
وكان رئيس المكتب الإقليمى لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، قال إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة فى العديد من دول غرب أوروبا.
وأضاف هانز كلوج - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "أن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر جراء الوباء لا يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين.. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغى أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".
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