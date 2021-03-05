اليوم السابع
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الرى تناشد المواطنين بالحفاظ على كافة المجارى المائية من التلوث

الجمعة، 05 مارس 2021 06:02 م
الرى تناشد المواطنين بالحفاظ على كافة المجارى المائية من التلوث المشروع القومى لتأهيل الترع
كتبت أسماء نصار

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بالإشارة للصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بإلقاء المخلفات بترعة سقارة البحرية التي انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيلها، فقد قامت الأجهزة المعنية بالوزارة وعلى الفور بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخلفات.

وتناشد وزارة الموارد المائية والرى المواطنين بالحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من كافة اشكال التلوث ، والحفاظ على كافة الترع التي تم الانتهاء من تأهيلها لضمان قدرة الترع على توصيل المياه لكافة المنتفعين عليها، بالإضافة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للترع التي تم تأهيلها.

ويُعد المشروع القومى لتأهيل الترع أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1150 كيلومتر تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 4286 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1412 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6848 كيلومتر حتى تاريخه ، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه.
 


الرى

تأهيل الترع

تبطين الترع

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