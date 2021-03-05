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الدفاع المدنى السعودى: إصابة شخصين بشظايا طائرة مسيّرة حوثية مفخخة

الجمعة، 05 مارس 2021 08:41 م
الدفاع المدنى السعودى: إصابة شخصين بشظايا طائرة مسيّرة حوثية مفخخة آثار شظايا الطائرة
كتب عبد الوهاب الجندى وأحمد عبد الرحمن

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قالت وزارة الدفاع المدنى السعودى، إن شخصين أصيبا نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

 

ونشر الدفاع المدنى بمنطقة عسير الصور، بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

 

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العميد المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (6) طائرات بدون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

 

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

السيارة المصابة
السيارة المصابة

 

تأثر المنزل من الشظايا
تأثر المنزل من الشظايا

 

تهشم زجاج سيارة
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