الحكومة تنفى بيع مياه الرى للمزارعين

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.
الحكومة تنفى بيع مياه الرى للمزارعينالجمعة، 05 مارس 2021 11:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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