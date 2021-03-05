اليوم السابع
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الحكومة تنفى بيع مياه الرى للمزارعين

الجمعة، 05 مارس 2021 11:00 ص
الحكومة تنفى بيع مياه الرى للمزارعين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد. 

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