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الحكومة: إنقاذ طاقم مركب الصيد الغارق بالجونة بالكامل

الجمعة، 05 مارس 2021 10:43 ص
الحكومة: إنقاذ طاقم مركب الصيد الغارق بالجونة بالكامل هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إنه تم إنقاذ طاقم صيد مركب "نعمة الله" بالكامل، والتى تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.
 
 
وقال المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى: " بالتواصل مع الأجهزة المعنية بالموضوع الخاص بإنقاذ طاقم المركب تم إنقاذ طاقم المركب بالكامل الساعة السابعة صباحا تقريبا بالتعاون مع أجهزتنا ورجالتنا اللى مبيناموش .. وتم  نقلهم إلى الشاطئ ومازال المركب شاحط بالشعب المرجانية.. تحيا مصر".
 
هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء
 

 


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