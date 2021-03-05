اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 06:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يستكمل تحرير منطقتى القوز والأشروح بتعز

الجمعة، 05 مارس 2021 05:00 ص
الجيش اليمنى يستكمل تحرير منطقتى القوز والأشروح بتعز عناصر من الجيش اليمنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكملت قوات الجيش اليمني، تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تحرير منطقتى القوز، والأشروح بمحافظة تعز.

 

 

وأفاد مصدر عسكرى يمنى - لوكالة الأنباء اليمنية - بأن المعارك تدور حاليا فى آخر تبة تقع بين مديريتى جبل حبشي، ومقبنة، وأن قوات الجیش فى مديرية مقبنة، بات يفصلها حوالى خمسة كيلو مترات عن القوات المشتركة فى الساحل الغربي.

 

وأوضح أنه لم يتبق أمام قوات الجیش فى المديرية سوا منطقتى العرض، والحناية، وفى حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش فى غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربي.

 

وفى الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكد المصدر تقدم قوات الجیش الوطنى إلى فرزة صنعاء، والمؤسسة الاقتصادية والعيسائي، وتأمين شارع ومستشفى الحمد.

 

ولفت إلى أن مليشيا الحوثى تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة فى الأرواح بينهم قيادات ميدانية منها القيادى المدعو أبو حاتم.

 


الجيش اليمنى

أخبار اليمن

العنف في اليمن

الجوثيين

تعز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة