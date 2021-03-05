الجيش اليمنى يستكمل تحرير منطقتى القوز والأشروح بتعز

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استكملت قوات الجيش اليمني، تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تحرير منطقتى القوز، والأشروح بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكرى يمنى - لوكالة الأنباء اليمنية - بأن المعارك تدور حاليا فى آخر تبة تقع بين مديريتى جبل حبشي، ومقبنة، وأن قوات الجیش فى مديرية مقبنة، بات يفصلها حوالى خمسة كيلو مترات عن القوات المشتركة فى الساحل الغربي.

وأوضح أنه لم يتبق أمام قوات الجیش فى المديرية سوا منطقتى العرض، والحناية، وفى حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش فى غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربي.

وفى الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكد المصدر تقدم قوات الجیش الوطنى إلى فرزة صنعاء، والمؤسسة الاقتصادية والعيسائي، وتأمين شارع ومستشفى الحمد.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثى تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة فى الأرواح بينهم قيادات ميدانية منها القيادى المدعو أبو حاتم.